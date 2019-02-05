İran'dan AB'ye balistik füze tepkisi: Suçlamalar temelsiz

Avrupa Birliği'nin (AB) İran'ın balistik füze faaliyetlerinden 'derin endişe' duyduğu açıklamasına Tahran yönetimi karşılık verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, AB Konseyi'nin iddiaları 'yapıcı değil ve temelsiz' dedi.

AB ve İran arasındaki ilişkilerin bozulmaya çalışıldığı mesajı verilen açıklamada, "Avrupa'da terörist ve suç grupları özgür bir şekilde dolaşırken, bunun gibi temelsiz ve boş suçlamaları dillendirmek bu aşamada yapıcı değil. Bu, İran ve Avrupa arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan düşmanların amaçlarına hizmet etmektedir." denildi.

AB, pazartesi günü yapılan açıklamada, nükleer anlaşmaya destek verildiğini ancak Tahran'ın balistik füze faaliyetleriyle ilgili gerekli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyması için çağrı yapıldı.

AB Konseyi'nin açıklamasında ayrıca, "İran'ın Lübnan ve Suriye gibi ülkelerde devlet dışı aktörlere verdiği askeri, mali ve siyasi destekten endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.