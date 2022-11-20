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İran'daki Üniversitelerde Mahsa Emini Protestoları Devam Etti

İran'daki Üniversitelerde Mahsa Emini Protestoları Devam Etti

20 Kasım 2022 Pazar 09:30
İran'daki Üniversitelerde Mahsa Emini Protestoları Devam Etti

 İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler bazı üniversitelerde sürdü.

Ülkede devam eden gösterilere ve gözaltına alınan kişilere destek, üniversiteye giriş yasağı ve gözaltılara tepki için üniversitelerde toplanan öğrenciler, disiplin kurulu davalarının hemen sonlandırılması isteğinde bulundu.

Ülkenin farklı şehirlerinde yer alan Mazenderan, Şehid Beheşti, Urumiye, Tebriz Tıp Bilimleri, Zehra, Bilim ve Teknoloji, Noşirevani, Terbiyet Müderris, Kirmanşah Razi, Allame Tebatebayi, Emir Kebir, Senendec Tıp Bilimleri, Azad, Kürdistan, Tahran Sanat, Hamid Kaderzade üniversitelerinde öğrenciler protesto düzenledi.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliğinin, Telegram sayfasından yayınladığı görüntülere göre, Tahran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, tutuklu öğrenciler ve protestolarda öldürülenlerin anısına kampüs içindeki havuzu kırmıza boyayıp kağıttan gemiler yüzdürdü.

Görüntülerde, Hoca Nasruddin Tusi Üniversitesi'nde gösteri düzenleyen öğrenciler ile Besic milis gücü üyesi olduğu ileri sürülen kişiler arasında çatışma çıktığı görüldü. Öğrencilerce yapılan açıklamada, çok sayıda göstericinin yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Kürdistan Üniversitesi'nde çekildiği ileri sürülen görüntülerde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalede bulunduğu, öğrencilerin dağa doğru koştuğu, bir kısmının yere düştüğü, bazı göstericilerin yaralandığı görüldü.

Üniversitelerde düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı haberleri de gelen bilgiler arasında yer aldı.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

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Son Güncelleme: 20.11.2022 11:25
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