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Tufan Erhürman

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı

29 Şubat 2020 Cumartesi 12:16
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı
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ÜLKEDE 5'İ MİLLETVEKİLİ 593 KİŞİYE KOVİD-19 TEŞHİSİ KONULURKEN 123 KİŞİ DE İYİLEŞEREK HASTANELERDEN TABURCU EDİLDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 205 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında son belirlemelere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 43'e, vaka sayısının ise 593'e yükseldiğini belirtti.

İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Gülistan, Kum, Merkezi, Mazenderan ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını aktardı.

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Yabancı basın organlarında ölü ve vaka sayısıyla ilgili çıkan iddialara da değinen Cihanpur, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre kesin verileri kamuoyu ile paylaştığını ifade etti. 

Test sonucu pozitif çıkan vakaların dışında şüpheli sayısının çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Cihanpur, hastanelerde gözetim altında tutulanların yüzde 10-15'inin test sonucunun pozitif çıktığını dile getirdi. 

Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 123 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini söyledi.

Öte yandan mecliste virüs testi yapılan 100 milletvekilinden 5'ine koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 29.02.2020 16:12
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