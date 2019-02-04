Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102255
ALTIN
220.502
DOLAR
5.2162
STERLİN
6.8276
EURO
5.9639
Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 0.53
Ocak ayı enflasyon oranı yüzde...
Devletin ihmali kaza getirdi
Devletin ihmali kaza getirdi
Kızılkurt alkollü çıktı
Kızılkurt alkollü çıktı
Yağmur ve soğuk geliyor
YAĞMUR VE SOĞUK GELİYOR
banner282
Flaş Haber
Girne’de ev yangını
Kapat

İran'da Uzay Araştırmaları Merkezi'ndeki yangında 3 bilim insanı öldü

İran'da Uzay Araştırmaları Merkezi'ndeki yangında 3 bilim insanı öldü

04 Şubat 2019 Pazartesi 06:57
İran'da Uzay Araştırmaları Merkezi'ndeki yangında 3 bilim insanı öldü

İran'ın başkenti Tahran'daki Uzay Araştırmaları Merkezi'nde çıkan yangında üç bilim insanı hayatını kaybetti. 

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Tahran'ın merkezindeki Uzay Taşımacılığı Sistemleri Enstitüsü'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını açıkladı.

Cehromi, "Yangın nedeniyle üç iş arkadaşımız hayatını kaybetti." dedi. Yangının binada görevli personelin devrimin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldıkları sırada çıktığını belirten Cehromi, bu nedenle kimsenin durumu fark edemediğini söyledi. İranlı Bakan, yangının ne zaman çıktığı ve yaşamını yitirenlerin isimleriyle ilgili bilgi vermedi.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Uzay Araştırma Merkezi'nin çalışmaları, Washington'un tepkisine neden olmuştu. Tahran'ın uydu faaliyetlerini balistik füze programının parçası olarak değerlendiren ABD yönetimi, İran'a uydu fırlatma da dahil tüm balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunmuştu.

İran, 15 Ocak'ta "Peyam" (Mesaj) adlı yerli üretim uyduyu uzaya fırlatmış ancak yörüngeye yerleştirme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Cehromi, kısa süre önce yaptığı açıklamada, sivil amaçlı yeni bir yerli üretim uyduyu fırlatmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.
 


Son Güncelleme: 04.02.2019 10:16
Anahtar Kelimeler:
Iran Uzay Araştırmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'nın en zengin ülkeleri her zaman en sağlıklı yaşanan ülkeler değil
Avrupa'nın en zengin ülkeleri her zaman en sağlıklı yaşanan ülkeler değil
İngiliz milletvekillerinden Suudi Arabistan'a işkence suçlaması
İngiliz milletvekillerinden Suudi Arabistan'a işkence suçlaması
Anket: Fransızların ve Almanların yarısı İslam'a olumsuz bakıyor
Anket: Fransızların ve Almanların yarısı İslam'a olumsuz bakıyor
Afrin zeytini İsviçre Parlamentosu'nda
Afrin zeytini İsviçre Parlamentosu'nda
IŞİD'in zulmüyle din değiştiren Müslümanlar
IŞİD'in zulmüyle din değiştiren Müslümanlar
Etiyopya'da iki cami ateşe verildi
Etiyopya'da iki cami ateşe verildi
Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu
Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu
Bolivya'nın geleneksel Paceno Festivali'nde 'hıyar' Pepino ritüeli
Bolivya'nın geleneksel Paceno Festivali'nde 'hıyar' Pepino ritüeli
Hindistan'da yeni yasanın ardından çocuk tecavüzcüsüne ilk idam kararı
Hindistan'da yeni yasanın ardından çocuk tecavüzcüsüne ilk idam kararı
Portekiz Guaıdo'yu “Geçici devlet başkanı olarak“ tanıdı
Portekiz Guaıdo'yu “Geçici devlet başkanı olarak“ tanıdı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim