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İran'da Son 24 Saatte 179 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak 23 bin 632'ye yükseldi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 15:23
İran'da Son 24 Saatte 179 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
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 İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak 23 bin 632'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 179 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 981 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 632'ye, vaka sayısının da 410 bin 334'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 827'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 352 bin 19'a ulaştığı bilgisini verdi.

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Lari, ülkede toplam 3 milyon 641 bin 581 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
İran'da günlük koronavirüs vakaları 31 Ağustos'ta bin 642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşmüştü. Muharrem etkinliklerinin ardından vakalar ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sözcü Lari, eylül başında yaptığı açıklamada insanların gidiş gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonra vaka ve yatırılan sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını söylemişti.
 

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Son Güncelleme: 16.09.2020 15:35
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari
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