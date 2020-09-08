banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 38°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1089
ALTIN
460.303
DOLAR
7.4647
STERLİN
9.7742
EURO
8.8023
Dua etsinler de seçime katılım %50’nin altında kalmasın
Dua etsinler de seçime katılım...
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Krizi yönetemiyoruz!
Krizi yönetemiyoruz!
banner364

İran'da son 24 Saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 22 bin 542'ye yükseldi.

08 Eylül 2020 Salı 14:46
İran'da son 24 Saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
banner337
banner351

 İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 22 bin 542'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 132 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 302 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 542'ye, vaka sayısının da 391 bin 112'ye çıktığını aktardı.

banner341
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 713'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 337 bin 414'e ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, ülkede toplam 3 milyon 431 bin 646 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
 

banner360
Son Güncelleme: 08.09.2020 15:52
Anahtar Kelimeler:
Sağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çinli aşı üreticisi, 3 bin çalışanı ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu
Çinli aşı üreticisi, 3 bin çalışanı ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu
BM: “Kaşıkçı cinayeti davasında verilen cezalar suçun büyüklüğüyle orantılı değil“
BM: “Kaşıkçı cinayeti davasında verilen cezalar suçun büyüklüğüyle orantılı değil“
AB ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11,4 küçüldü
AB ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11,4 küçüldü
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
AA’dan Analiz Haber…
AA’dan Analiz Haber…
AB'de İstihdam İkinci Çeyrekte Düştü
AB'de İstihdam İkinci Çeyrekte Düştü
İsrail'de Kovid-19 Günlük Vaka Sayısında Yeni Rekor
İsrail'de Kovid-19 Günlük Vaka Sayısında Yeni Rekor
İran'da bir köyde 120 kişi zehirlendi
İran'da bir köyde 120 kişi zehirlendi
Trump: “Pentagon'un başındakiler sevmiyordur, Onlar savaştan başka bir şey istemiyor“
Trump: “Pentagon'un başındakiler sevmiyordur, Onlar savaştan başka bir şey istemiyor“
Latin Amerika ülkelerinde ölümler artıyor
Latin Amerika ülkelerinde ölümler artıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim