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İran'da sel felaketi: 11 ölü

İran'da sel felaketi: 11 ölü

25 Mart 2019 Pazartesi 15:53
İran'da sel felaketi: 11 ölü

İran’ın Şiraz kentinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde Kur'an-ı Kerim Kapısı caddesinde bulunan araçlar sürüklendi..İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolyond, olayda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kolyond, olay yerine ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, İran Emniyet Teşkilatı Bilgi ve Trafik Kontrol Merkezi Başkanı Nadir Rahmani, Kur'an-ı Kerim Kapısı caddesindeki sel felaketinde 200'den fazla otomobilin selde sürüklendiğini kaydetti.

Ülkenin kuzey, kuzeybatı, güney ve güneybatısında geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağış bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu.

Anahtar Kelimeler:
Iran Sel
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