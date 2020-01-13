İran'da sel felaketi: 1 ölü, 8 yaralı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Sağlık Bakanlığı Afet Yönetimi Sağlık Danışman Yardımcısı Muhammed Mutlak, "Sistan-Belucistan eyaletinin İranşehr, Çabahar, Haş, Dekgan, Seravan, Serbaz, Kenarek, Mircave ve Niykşehr kentlerinde etkili olan yağış sele neden oldu. Söz konusu kentlerde şu ana kadar toplam 8 kişi yaralanırken, Serbaz'da ise 1 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Belucistan Eyalet Valisi Ahmed Ali Muhubeti, son 48 saattir bölgede etkili olan yağışın sele yol açtığını söyledi.
BÖLGEDE 400 KÖY SULAR ALTINDA
Bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirten Muhubeti, sel suları altında kalan köylere gıda ve içme suyu ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.