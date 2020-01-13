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İran'da sel felaketi: 1 ölü, 8 yaralı

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde etkili olan yağışın yol açtığı sel felaketinde 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İran'da sel felaketi: 1 ölü, 8 yaralı

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde etkili olan yağışın yol açtığı sel felaketinde 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 08:20
İran'da sel felaketi: 1 ölü, 8 yaralı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Sağlık Bakanlığı Afet Yönetimi Sağlık Danışman Yardımcısı Muhammed Mutlak, "Sistan-Belucistan eyaletinin İranşehr, Çabahar, Haş, Dekgan, Seravan, Serbaz, Kenarek, Mircave ve Niykşehr kentlerinde etkili olan yağış sele neden oldu. Söz konusu kentlerde şu ana kadar toplam 8 kişi yaralanırken, Serbaz'da ise 1 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Belucistan Eyalet Valisi Ahmed Ali Muhubeti, son 48 saattir bölgede etkili olan yağışın sele yol açtığını söyledi. 
BÖLGEDE 400 KÖY SULAR ALTINDA 

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Muhubeti, "Pişin ve Zirdan barajlarının taşması sonucu yaklaşık 400 köy sular altında kaldı." dedi.
Bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirten Muhubeti, sel suları altında kalan köylere gıda ve içme suyu ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

 

Son Güncelleme: 13.01.2020 11:44
Anahtar Kelimeler:
İranda Sel
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