banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120792
ALTIN
307.735
DOLAR
6.0485
STERLİN
7.8718
EURO
6.5545
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı diye bir şey
Maraş açılımı diye bir şey
Seçimden sonraki vebal
Seçimden sonraki vebal
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!

İran'da Reformistler Halkı Sandığa Gitmeye Çağırdı

 İran'da cuma günü gerçekleştirilecek genel seçimlere günler kala katılımın düşük olacağı yönündeki tartışmalar sürerken 80 reformist siyasetçi, yayımladıkları ortak bildiriyle halkı sandığa gitmeye çağırdı.

İran'da Reformistler Halkı Sandığa Gitmeye Çağırdı

 İran'da cuma günü gerçekleştirilecek genel seçimlere günler kala katılımın düşük olacağı yönündeki tartışmalar sürerken 80 reformist siyasetçi, yayımladıkları ortak bildiriyle halkı sandığa gitmeye çağırdı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 16:21
İran'da Reformistler Halkı Sandığa Gitmeye Çağırdı
banner337

İran'da cuma günü gerçekleştirilecek genel seçimlere günler kala katılımın düşük olacağı yönündeki tartışmalar sürerken 80 reformist siyasetçi, yayımladıkları ortak bildiriyle halkı sandığa gitmeye çağırdı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ülkenin önde gelen reformist siyasetçilerinin imzasıyla yayımlanan bildiride, "İran halkını hedef alan iç ve dış sorunlar dikkate alındığında, (seçimlerde) ulusal katılıma ihtiyaç duyulan bir zaman diliminden geçmekteyiz." ifadesi kullanıldı. 

Yüksek enflasyon, fakirlik, yolsuzluk, işsizlik ve ekonomik yaptırımlar gibi sorunların ülke gidişatını olumsuz etkilediği belirtilen bildiride, "Bu tehlikeli kriz döneminden geçmek ancak sosyal ve ulusal potansiyeli harekete geçirmekle mümkündür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Oy verilecek reformist adayların özelliklerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan bildiriye imza atan 80 reformist siyasetçi arasında, Mustafa Armin, Muhammed Ali Ahundi, Mustafa Taczade ve Mustafa Dirayeti gibi isimler yer aldı.

banner317
SEÇİMLERE KATILIMIN DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYOR

İran'da muhafazakar kanada yakınlığıyla bilinen Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin, seçimlerde çoğunlukla "reformist adayları elemesi" tartışmalara neden oluyor.

Ülkedeki ekonomik ve yönetimsel sorunlarla birlikte son dönemde yaşanan bazı olayların halk ile rejim arasındaki ayrılığı arttırdığı ifade ediliyor. 

Kasım 2019'daki benzin zammı protestolarında emniyet güçlerinin müdahalesiyle yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi ve bu konuda hala resmi bir açıklama yapılmamasının yanı sıra geçen ocak ayında Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili gerçeklerin kamuoyundan 3 gün gizlenmesinin de toplumda ciddi rahatsızlığa neden olduğu belirtiliyor. 

Tahran Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmed Nadiri, cumartesi günü yaptığı açıklamada, başkent Tahran'da yaptıkları ankete göre halkın yüzde 93'ünün devlet yönetiminden memnun olmadığını ve yüzde 76'sının cuma günü gerçekleştirilecek seçimlerde sandığa gitmeyi düşünmediğini duyurmuştu.

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

banner335
Son Güncelleme: 17.02.2020 19:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM Genel Sekreteri Guterres'den Pakistanlı Barış Gücü Askerlerine Övgü
BM Genel Sekreteri Guterres'den Pakistanlı Barış Gücü Askerlerine Övgü
AB'den Akdeniz'de Libya'ya Yönelik Silah Ambargosunu Uygulamak İçin Yeni Operasyon Kararı
AB'den Akdeniz'de Libya'ya Yönelik Silah Ambargosunu Uygulamak İçin Yeni Operasyon Kararı
ABD'de Mahkemeden Bayer Ve Basf'e 265 Milyon Dolarlık Ceza
ABD'de Mahkemeden Bayer Ve Basf'e 265 Milyon Dolarlık Ceza
Nijerya'da 1 Yılda 30 Milyon Ağaç Dikilecek
Nijerya'da 1 Yılda 30 Milyon Ağaç Dikilecek
Hindistan Yüksek Mahkemesinden, Ordudaki Kadınlar İçin Eşitlik Kararı
Hindistan Yüksek Mahkemesinden, Ordudaki Kadınlar İçin Eşitlik Kararı
İngiltere'de Dennis Fırtınası 3 Kişinin Ölümüne Yol Açtı
İngiltere'de Dennis Fırtınası 3 Kişinin Ölümüne Yol Açtı
Abd'de Kaybedilen Yüzük 47 Yıl Sonra Finlandiya'da Bulundu
Abd'de Kaybedilen Yüzük 47 Yıl Sonra Finlandiya'da Bulundu
Rus Savaş Uçakları Halep Kırsalında 2 Hastaneyi Vurdu
Rus Savaş Uçakları Halep Kırsalında 2 Hastaneyi Vurdu
Pakistan'da Zehirli Gaz Şüphesi: 5 Ölü
Pakistan'da Zehirli Gaz Şüphesi: 5 Ölü
Lavrov, Abd'yi Sözde Barış Planıyla Uluslararası Hukuku İhlal Etmekle Suçladı
Lavrov, Abd'yi Sözde Barış Planıyla Uluslararası Hukuku İhlal Etmekle Suçladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim