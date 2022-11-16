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İran'da Mahsa Emini Protestolarıyla İlgili 3 Kişiye Daha İdam Cezası Verildi

16 Kasım 2022 Çarşamba 17:15
İran'da Mahsa Emini Protestolarıyla İlgili 3 Kişiye Daha İdam Cezası Verildi

İran'da genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolarla ilgili 3 kişi daha yargılandıkları Devrim Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, "isyancılar ve kamu düzenini bozanların yargılanmasına devam edildiğini" ifade ederek, Tahran Devrim Mahkemesi'nin 3 kişiye daha idam cezası verdiğini kaydetti.

Tahran'daki gösteriler sırasında "kasten öldürme niyetiyle otomobille polislere çarpan ve bir polisin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan bir kişinin; hayat ve vücut bütünlüğüne karşı suç işlemek, ulusal güvenliği bozmaya yol açan eylemler yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve kamu malına zarar vermek" gibi suçlardan ölüm cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Mahkemenin, "öldürme niyetiyle bir güvenlik görevlisine bıçakla saldırarak yaralamak, kamu düzenini bozmak ve Tahran'a bağlı Pakdeşt ilçesinde bir kamu binasını kundaklamak" suçlarından yargılanan ikinci sanığı da "devlete karşı savaş açmak" suçundan idama mahkum ettiği kaydedildi.

Tahran Devrim Mahkemesi'nin verdiği diğer kararda ise "kamu malına zarar vermek ve asayişi bozmak gibi eylemlerde bulunan ve gösterilerde önemli rol oynadığı" iddia edilen bir sanık da "devlete karşı savaş açmak" ithamıyla idama çarptırıldı.

İdama mahkum edilen sanıkların kimliği açıklanmazken İran'da iki aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 5 kişi idama mahkum edildi.

Haberde, mahkemenin kararlarına itiraz yolunun açık olduğu ve temyiz edilebileceği belirtildi.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise hafta sonu yaptığı açıklamada, gösterilerde 326 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Gösteriler sırasında binlerce kişi gözaltına alınırken Yargı Erki Sözcüsü, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarla bağlantılı 1024 kişi hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

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Son Güncelleme: 16.11.2022 18:04
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