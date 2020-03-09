banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106540
ALTIN
331.110
DOLAR
6.1396
STERLİN
8.0708
EURO
7.0256
banner339
Çözüme sıkılan biber gazı
Çözüme sıkılan biber gazı
Meçhul gemi niye Pazar günü boşaltıldı...
Meçhul gemi niye Pazar günü...
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Özersay’ın yurtdışı propagandası
Özersay’ın yurtdışı propagandası

İran'da Kovid-19 sadece Gilan'da 200'den fazla can kaybına neden oldu

İran'ın Gilan Sağlık Müdürü Muhammed Hüseyin Kurbani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sadece eyaletlerinde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İran'da Kovid-19 sadece Gilan'da 200'den fazla can kaybına neden oldu

İran'ın Gilan Sağlık Müdürü Muhammed Hüseyin Kurbani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sadece eyaletlerinde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

09 Mart 2020 Pazartesi 07:22
İran'da Kovid-19 sadece Gilan'da 200'den fazla can kaybına neden oldu
banner337

İran'dan yayın yapan "Gilkhabar" haber sitesine göre, Gilan Sağlık Müdürü Kurbani, Sağlık Komisyonu olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, "Gilan'da koronavirüsten 200'den fazla kişi öldü. Yaklaşık 900 kişi bu hastalığa yakalanmış durumda." bilgisini verdi.

Kum kentinde virüs bulaşan hastalar için 500 yataklı bir hastanenin tahsis edildiğini belirten Kurbani, Gilan'daki hastaların ise çeşitli hastanelere dağıtılmasını eleştirdi.

banner317
Kurbani, Gilan'ın Kovid-19 ile mücadelede yeterli altyapıya sahip olmadığının da altını çizdi. 

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur ise bugün, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde şu ana kadar 194 kişinin öldüğünü ve vaka sayısının 6 bin 566'ya yükseldiğini duyurmuştu.

banner340
Son Güncelleme: 09.03.2020 10:48
Anahtar Kelimeler:
Kovid-19Gilan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netanyahu Aleyhinde Açılan Davada Duruşmanın Ertelenmesi Talep Edildi
Netanyahu Aleyhinde Açılan Davada Duruşmanın Ertelenmesi Talep Edildi
Suudi Arabistan'da Hamas Yöneticisi Hadari İle Oğlunun Yargılanmasına Başlandı
Suudi Arabistan'da Hamas Yöneticisi Hadari İle Oğlunun Yargılanmasına Başlandı
Yunan Askerlerinin Meskun Mahal Gözetmeden Ateş Etmesi Görüntülendi
Yunan Askerlerinin Meskun Mahal Gözetmeden Ateş Etmesi Görüntülendi
Katar'dan 14 Ülkeden Gelen Yolculara Giriş Yasağı
Katar'dan 14 Ülkeden Gelen Yolculara Giriş Yasağı
Avusturya'da Çığ Altında Kalan 5 Çekya Vatandaşı Hayatını Kaybetti
Avusturya'da Çığ Altında Kalan 5 Çekya Vatandaşı Hayatını Kaybetti
Rusya'da Binden Fazla Kedinin Yer Aldığı Fuar Düzenlendi
Rusya'da Binden Fazla Kedinin Yer Aldığı Fuar Düzenlendi
Fas Havayolları, Kovid-19 Nedeniyle İtalya'nın 2 Kentine Uçuşları Durdurdu
Fas Havayolları, Kovid-19 Nedeniyle İtalya'nın 2 Kentine Uçuşları Durdurdu
İtalya'da Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 366'ya Yükseldi
İtalya'da Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 366'ya Yükseldi
İspanya'da Binlerce Kadın
İspanya'da Binlerce Kadın "gerçek Eşitlik" İçin Yürüdü
İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı'nda koronavirüs çıktı
İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı'nda koronavirüs çıktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim