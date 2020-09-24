İran'da kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak 25 bin 15 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 175 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 521 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 15'e, vaka sayısının da 436 bin 319'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 957'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 367 bin 829'a ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 854 bin 827 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.