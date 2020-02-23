İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkede 15 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, vaka sayısının 43'e, ölü sayısının da 8'e yükseldiğini ifade etti.
23 Şubat 2020 Pazar 11:55
Son Güncelleme: 23.02.2020 15:39
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığını açıkladı.
İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkede 15 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, vaka sayısının 43'e, ölü sayısının da 8'e yükseldiğini ifade etti.