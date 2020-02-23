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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığını açıkladı.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığını açıkladı.

23 Şubat 2020 Pazar 11:55
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
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İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkede 15 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, vaka sayısının 43'e, ölü sayısının da 8'e yükseldiğini ifade etti.

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Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 15 kişiden 7'sinin Kum, 4'ünün Tahran, 2'sinin Gilan, 1'nin Merkezi ve 1'nin de Mazenderan eyaletinde olduğunu söyledi. 

 

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Son Güncelleme: 23.02.2020 15:39
Anahtar Kelimeler:
Iran Koronavirüs
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