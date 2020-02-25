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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

25 Şubat 2020 Salı 10:28
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
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MERKEZİ, ELBORZ VE HEMEDAN EYALETLERİNDE 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16'ya çıktı.
Aftabnews haber sitesine göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Merkezi eyaletinde 2 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.
Merkezi Eyalet Tıp Fakültesi Dekanı Abbas Nikruş, eyaletin merkez kenti Save'de ölen iki kişinin 82 ve 87 yaşlarında kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunan kadın hastalar olduğunu belirtti.

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Öte yandan, yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elborz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Seyyid Hüseyin İnanlu, Elborz eyaletinde koronavirüs tespit edilen 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İnanlu, halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını tavsiye etti.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Hemedan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Menuçehr Kerimi ise, "Hemedan eyaletinde ilk koronavirüs vakası çarşamba günü tespit edildi. Hastalardan biri hayatını kaybetti." dedi.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün Meclise sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirmişti. Virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 60'tan fazla olduğu belirtiliyor.
 

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Son Güncelleme: 25.02.2020 13:44
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