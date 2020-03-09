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İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

09 Mart 2020 Pazartesi 11:29
İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur,  son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 43 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Toplam vaka sayısının 595 kişi artarak 7 bin 161'e ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 394 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.  

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE 70 BİN MAHKUMA EV İZNİ

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ise, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 70 bin mahkuma ev izni verileceğini söyledi.

Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi.

İran'da hızla yayıldığı gözlenen yeni tip koronavirüsün, cezaevlerindeki mahkumları da tehdit ettiği gündeme gelmişti.

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Son Güncelleme: 09.03.2020 14:50
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