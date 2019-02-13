İran'da intihar saldırısı: En az 20 asker hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusunda Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını hedef alan intihar saldırısında en az 20 asker hayatını kaybetti. Olayda en az 20 asker de yaralandı.

İran'ın Pakistan sınırına yakın Sistan Belücistan eyaletinde Haş - Zahidan yolu üzerinde seyir halindeki otobüsü hedef alan intihar saldırısı düzenlendi.

Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının yol kenarına yerleştirilen patlayıcının otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilerek yapıldığını duyurdu.

Otobüsün Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını taşıdığı ifade edildi.

Saldırının sorumluluğunu Ceyşül Adl isimli örgüt üstlenirken hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği kaydedildi.

Örgüt, saldırıda otobüsteki tüm askerlerin öldürüldüğünü öne sürdü.

"Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

Uyuşturucu trafiğinin güzergahlardan biri olan bölgede ordu güçleri ile Belüç ayrılıkçılar ve uyuşturucu kaçakçıları arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

İran'da son olarak eylül ayında bir askeri geçit töreninde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi de yaralanmıştı.