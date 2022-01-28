banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sallandık!
Son Dakika
Sallandık!
KKTC'den BM'ye tepki
KKTC'den BM'ye tepki
Gazete manşetleri 28 Ocak 2022 Cuma
Gazete manşetleri
Özersay ‘istenmeyen adam’ ilan edildi…
Özersay ‘istenmeyen adam’ ilan edildi…
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
banner404
Flaş Haber
Sallandık!
Kapat

İran'da Instagram fenomenleri tutuklandı

İran'da 17 Instagram fenomeni emniyet güçleri tarafından tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi ise sosyal medya için gizli kameralar ile şaka ve korku videoları çekilmesi.

28 Ocak 2022 Cuma 09:05
İran'da Instagram fenomenleri tutuklandı

İran'da sosyal medya için gizli kameralar ile şaka ve korku videoları çeken 17 Instagram fenomeni, emniyet güçleri tarafından tutuklandı.

Tahran Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada gizli kameralar ile şaka ve korku videoları çekip paylaşan 17 Instagram fenomeninin tutuklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, gizli kameralar ile görüntü alan sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları şakalar ile halkı rahatsız ettikleri ve dışarıdan görüntü almak için yetkili kurumlardan izin almadıkları açıklandı.

Tutuklanan kullanıcıların çektikleri videolar arasında yoldan geçenlerin yüzüne rastgele pasta atmak, korkutmaya yönelik şakalar yapmak ve tehdit etmek yer alıyor.

banner341
Tahran, sosyal medyada düzenlemeye gidiyor

Tahran yönetimi, internet kullanımını millileştirme hedefiyle sosyal medya düzenlemesine hazırlanıyor.

Sosyal medya ve internet kullanımını düzenlemeye yönelik tasarıda, milli internet ağının oluşturulması ve yabancı internet ağlarının kullanılmaması öngörülüyor.

Tasarıya göre, İran parlamentosunun İran’da yerel bir temsilcisi olmayan yabancı teknoloji şirketleri tarafından işletilen web sitelerini ve platformları engelleme konusundaki yasal yetkisi güçlenecek.

Twiter, Facebook ve YouTube gibi birçok sosyal medya platformunun yasak olduğu İran'da halkın çoğunluğu Instagram kullanıyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırgızistan ile Tacikistan arasında gerilim
Kırgızistan ile Tacikistan arasında gerilim
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin dördüncü turunda da sonuç yok
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin dördüncü turunda da sonuç yok
AB'den Kuzey Kore'ye füze denemelerine son verme çağrısı
AB'den Kuzey Kore'ye füze denemelerine son verme çağrısı
İran koronavirüs salgınında 6. dalgaya girdi
İran koronavirüs salgınında 6. dalgaya girdi
Paxlovid'e kullanım onayı
Paxlovid'e kullanım onayı
ABD'li pilot kiloları yüzünden uzaya gidemedi
ABD'li pilot kiloları yüzünden uzaya gidemedi
KAMUSEN’den akaryakıt zammına tepki…
KAMUSEN’den akaryakıt zammına tepki…
Fed faizi sabit tuttu
Fed faizi sabit tuttu
Çin'in geliştirdiği mRNA aşı adayının birinci aşama klinik denemelerinin sonuçları açıklandı
Çin'in geliştirdiği mRNA aşı adayının birinci aşama klinik denemelerinin sonuçları açıklandı
Tunus açıklarında 97 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tunus açıklarında 97 düzensiz göçmen kurtarıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim