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İran'da hava kirliliğinden etkilenen 1541 kişi hastanelere başvurdu

İran'daki hava kirliliği nedeniyle 1541 kişinin kalp rahatsızlığı ve nefes darlığı gibi şikayetlerle hastanelere başvurduğu bildirildi.

İran'da hava kirliliğinden etkilenen 1541 kişi hastanelere başvurdu

İran'daki hava kirliliği nedeniyle 1541 kişinin kalp rahatsızlığı ve nefes darlığı gibi şikayetlerle hastanelere başvurduğu bildirildi.

15 Aralık 2019 Pazar 12:06
İran'da hava kirliliğinden etkilenen 1541 kişi hastanelere başvurdu

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Tahran, İsfahan, Elburz ve Merkezi eyaletlerindeki son 24 saatte hava kirliliğinden etkilenen 1541 kişinin acil servislere müracaat ettiğini söyledi. 

Halidi, 1051'i Tahran'da olmak üzere 570 kişinin nefes darlığı, 971 kişinin de kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanelere başvurduğunu belirterek, hassas gruplar başta olmak üzere bölge sakinlerine, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve çıktıklarında da maske takmaları çağrısında bulundu. 

Bu arada kirliliğin 120 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz'de de hassas gruplardan toplu taşıma araçlarını kullanmamaları istendi.

Merkezi eyaletine bağlı Arak kentinde de hava kirliliği nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. İsfahan'da da hava kirliliğinin 145 mikrogram/metreküp olarak belirlendiği kaydedildi.  

Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde sis nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiği ve uçak seferlerinin iptal olduğu belirtildi.

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Rezevi Horasanı'nın merkezi Meşhed şehrinde de hava kirliği nedeniyle hassas gruplardan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.  

Öte yandan Tahran'da mart ayından bu yana toplam 52 gün havada yoğun kirlilik tespit edildiği kayıtlara geçti. 

TAHRAN HAVA KİRLİLİĞİNDE DÜNYA GENELİNDE 12. SIRADA

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Tahran, dünya genelinde şehirlerdeki hava kirliliği sıralamasında 12. sırada yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

Son Güncelleme: 15.12.2019 15:20
Anahtar Kelimeler:
İranda Hava Kirliliği
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