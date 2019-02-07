Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102784
ALTIN
221.507
DOLAR
5.2576
STERLİN
6.8241
EURO
5.9702
Girne'de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA’DA EV YANGINI
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
54 Yaşındaki Bilal Karatepe Kaldığı otelde yaşamını yitirdi
54 Yaşındaki Bilal Karatepe Kaldığı...
banner282

İran'da devrimin 40'ıncı yılında 50 bin kişiye af

İran'da devrimin 40'ıncı yılında 50 bin kişiye af

07 Şubat 2019 Perşembe 16:16
İran'da devrimin 40'ıncı yılında 50 bin kişiye af

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Devrimi'nin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle on binlerce mahkumu affedecek.

Twitter hesabından açıklama yapan Hamaney, aftan bahsetti ancak rakam vermedi.

İran medyası, hapishanelerde bulunan 50 bin mahkumun söz konusu aftan yararlanacağını aktardı.

İran Devlet Televizyonu ise 50 bin kişinin ya affedileceğini ya da cezalarının indirileceğini bildirdi.

İnsan hakları örgütlerinin siyasi faaliyetleri nedeniyle mahkum olduklarını belirttiği kişilerin af kapsamında olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İdam cezasının sıklıkla uygulandığı Ortadoğu ülkesi İran'da cezaevlerinde yaklaşık 240 bin mahkum bulunuyor.

Geçmiş yıllarda aralarında ABD, İngiltere, Avusturya, Kanada ve Fransa'dan İran asıllı yüzlerce çifte vatandaş, 'casusluk ve düşman hükümetlerle işbirliği' suçlamalarıyla gözaltına alınarak demir parmaklıklar ardına konuldu.

Ruhullah Humeyni liderliğinde 1979 yılında gerçekleştirilen İslam Devrimi, önümüzdeki pazartesi günü ülke genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Iran Af
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmam yoksa idam da yok...
İmam yoksa idam da yok...
Gucci tartışılan siyah kazağını satıştan kaldırdı, özür diledi
Gucci tartışılan siyah kazağını satıştan kaldırdı, özür diledi
"Çocuklarınız iki saatte bir elektronik cihaz kullanımına ara versin”
"Çocuklarınız iki saatte bir elektronik cihaz kullanımına ara versin”
Belçika'da 20 bin genç iklim için yürüdü
Belçika'da 20 bin genç iklim için yürüdü
Norveç Havayolları'na ait yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle İsveç'e döndü
Norveç Havayolları'na ait yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle İsveç'e döndü
Fransa-İtalya arasında büyük krizİ
Fransa-İtalya arasında büyük krizİ
Fransa Roma Büyükelçisi'ni geri çekti
Fransa Roma Büyükelçisi'ni geri çekti
Havada bomba ihbarı yapılan uçak İsveç'e geri döndü
Havada bomba ihbarı yapılan uçak İsveç'e geri döndü
Küba'daki ABD ve Kanada diplomatlarında görülen gizemli rahatsızlık
Küba'daki ABD ve Kanada diplomatlarında görülen gizemli rahatsızlık
Hindistan'da işsizlik protestosu
Hindistan'da işsizlik protestosu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim