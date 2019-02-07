İran'da devrimin 40'ıncı yılında 50 bin kişiye af

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Devrimi'nin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle on binlerce mahkumu affedecek.

Twitter hesabından açıklama yapan Hamaney, aftan bahsetti ancak rakam vermedi.

İran medyası, hapishanelerde bulunan 50 bin mahkumun söz konusu aftan yararlanacağını aktardı.

İran Devlet Televizyonu ise 50 bin kişinin ya affedileceğini ya da cezalarının indirileceğini bildirdi.

İnsan hakları örgütlerinin siyasi faaliyetleri nedeniyle mahkum olduklarını belirttiği kişilerin af kapsamında olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İdam cezasının sıklıkla uygulandığı Ortadoğu ülkesi İran'da cezaevlerinde yaklaşık 240 bin mahkum bulunuyor.

Geçmiş yıllarda aralarında ABD, İngiltere, Avusturya, Kanada ve Fransa'dan İran asıllı yüzlerce çifte vatandaş, 'casusluk ve düşman hükümetlerle işbirliği' suçlamalarıyla gözaltına alınarak demir parmaklıklar ardına konuldu.

Ruhullah Humeyni liderliğinde 1979 yılında gerçekleştirilen İslam Devrimi, önümüzdeki pazartesi günü ülke genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.