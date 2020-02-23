banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116829
ALTIN
322.014
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9082
EURO
6.6031
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem…

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem…

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 Şubat 2020 Pazar 11:55
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem…
banner337

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 09.22'de kaydedildi.
Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

DEPREMDE 25 KİŞİ YARALANDI
İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi.
Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti.

banner317
İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.

İRAN'DAKİ DEPREM VAN'DA DA HİSSEDİLDİ
Van, 23 Şubat 20 : İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. 
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi. 
Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan,  saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

 

banner335
Son Güncelleme: 23.02.2020 15:22
Anahtar Kelimeler:
Iranda Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Hindistan, Trump'ın ziyaretine hazırlanıyor
Hindistan, Trump'ın ziyaretine hazırlanıyor
Libya'da seferberlik çağrısı: Hafter'e karşı hazırlıklı olun
Libya'da seferberlik çağrısı: Hafter'e karşı hazırlıklı olun
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Çin'de koronavirüs tehdidi büyüyor: 2 bin 444 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs tehdidi büyüyor: 2 bin 444 kişi hayatını kaybetti
BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi
BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Kamboçya: Biri 98, Diğeri 101 Yaşındaki İki Kızkardeş 47 Yıl Sonra Tekrar Buluştu
Kamboçya: Biri 98, Diğeri 101 Yaşındaki İki Kızkardeş 47 Yıl Sonra Tekrar Buluştu
Irak'ta Sadr'dan, Yeni Kabinenin Meclisten Geçmemesi Halinde Gösteri Uyarısı
Irak'ta Sadr'dan, Yeni Kabinenin Meclisten Geçmemesi Halinde Gösteri Uyarısı
Çin’de ortaya çıkan yeni koronavirüsün kuluçka süresi 27 güne ulaşabilir
Çin’de ortaya çıkan yeni koronavirüsün kuluçka süresi 27 güne ulaşabilir
İran'da 10 Kişide Daha Koronavirüs Tespit Edildi Ve Ölü Sayısı 5'e Çıktı
İran'da 10 Kişide Daha Koronavirüs Tespit Edildi Ve Ölü Sayısı 5'e Çıktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim