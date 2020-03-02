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İran'da 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlanacak

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını bildirdi.

İran'da 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlanacak

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını bildirdi.

02 Mart 2020 Pazartesi 07:58
İran'da 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlanacak
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İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsünü yenmek amacıyla milletçe seferberlik başlatacaklarını ve 2 gün içinde 300 bin ekip oluşturarak evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını ifade etti. 
Kovid-19 salgınıyla mücadele için sünnet, düğün ve benzeri merasimlerin düzenlenmemesi çağrısında bulunan Nemeki, ayrıca cami cemaatlerinin de en aza inmesi gerektiğini, geçen hafta cuma namazlarının bu nedenle kılınamadığını belirtti.

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İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında 978 kişinin enfekte olduğunu ve 54 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
 

Son Güncelleme: 02.03.2020 11:30
Anahtar Kelimeler:
Iran Evler Sağlık TaramasıIran Koronavirüs
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