banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93784
ALTIN
231.970
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3340
EURO
6.3264
Öğleden sonra yağış bekleniyor
ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Alayköy'de cinayet şüphesi
Son Dakika
ALAYKÖY'DE CİNAYET ŞÜPHESİ
Şu an saat kaç?
ŞU AN SAAT KAÇ?
Toprak kayması yol kapattı
TOPRAK KAYMASI YOL KAPATTI
banner306
Flaş Haber
Alayköy'de cinayet şüphesi
Kapat

İran'da 23 eyalet için sel alarmı

İran'da 23 eyalet için sel alarmı

31 Mart 2019 Pazar 17:53
İran'da 23 eyalet için sel alarmı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre Semani, "İçişleri Bakanımızın talimatı doğrultusunda Afet Yönetim Merkezi ile gerçekleştirilen toplantıda şiddetli yağışların meydana getireceği zararları azaltmak için 23 eyaleti kapsayacak şekilde 24 saat geçerli sel alarmı verilmesi kararı alındı." dedi.

Sel riski yaşayan eyaletlerin vali ve belediye başkanlarının sel tehlikesi sona erene kadar izne ayrılmasının yasaklandığını söyleyen Semani, halkın selden etkilenmemesi için tüm imkanların seferber edileceğinin altını çizdi.

Semani, sel tehlikesi altında bulunan bölgelerdeki halkın yetkililerden gelecek uyarıları ciddiye almalarını ve kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Bakanlığın Afet Yönetim Merkezi ile uyum halinde çalıştığını vurgulayan Semani, olası sel felaketi için gerekli olan tüm önlemlerin alındığını dile getirdi.

İran'da iki haftadan bu yana devam eden sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkenin genelini vurmuş ve 44 kişi yaşamını yitirmişti.

İran'da sel felaketinin yaşandığı bölgelerden Gülistan eyaletinde sel felaketi sırasında yurt dışı iznine ayrıldığı anlaşılan Vali Menaf Haşemi ülkede tartışma konusu olmuş ve bunun üzerine görevinden alınmıştı.

Irak'ın kuzeyindeki vilayetlere, şiddetli yağışların yol açabileceği sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerini etkisi altına alan sağanağın sel ve su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi. 

Açıklamada, şiddetli yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği aktarılarak, vilayetler, şiddetli yağışların yol açabileceği sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Iran Sel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Medya '1 Nisan şakası' yapmayı seviyor
Medya '1 Nisan şakası' yapmayı seviyor
Çin'den dini ibadet için toplananları ihbar edenlere para ödülü
Çin'den dini ibadet için toplananları ihbar edenlere para ödülü
Endülüs Müslümanları İspanya Kralı'ndan özür bekliyor
Endülüs Müslümanları İspanya Kralı'ndan özür bekliyor
30. Arap Birliği Zirvesi Tunus'ta başladı
30. Arap Birliği Zirvesi Tunus'ta başladı
6,2 büyüklüğünde deprem
6,2 büyüklüğünde deprem
İran-afganistan Sınırında 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
İran-afganistan Sınırında 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ukraynalılar sandık başında
Ukraynalılar sandık başında
Caputova Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Caputova Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Çin’de orman yangını: 6 bin kişi tahliye edildi
Çin’de orman yangını: 6 bin kişi tahliye edildi
Afganistan'da sel felaketi en az 32 can aldı
Afganistan'da sel felaketi en az 32 can aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim