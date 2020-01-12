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İran Abd'nin Yeni Yaptırımlarını Kınadı

Tahran, 12 Ocak 20 (.): İran yönetimi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından alüminyum, bakır, demir çelik sektörleri ile bazı devlet yetkililerine getirilen yeni yaptırımları kınadı. 

İran Abd'nin Yeni Yaptırımlarını Kınadı

Tahran, 12 Ocak 20 (.): İran yönetimi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından alüminyum, bakır, demir çelik sektörleri ile bazı devlet yetkililerine getirilen yeni yaptırımları kınadı. 

12 Ocak 2020 Pazar 08:05
İran Abd'nin Yeni Yaptırımlarını Kınadı

Tahran, 12 Ocak 20 (.): İran yönetimi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından alüminyum, bakır, demir çelik sektörleri ile bazı devlet yetkililerine getirilen yeni yaptırımları kınadı. 
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İran firmalarına ve vatandaşlarına getirdiği son yaptırımları kınadı. 
ABD'nin aldığı yaptırım kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin  2231 sayılı kararına aykırı olduğunu savunan Musevi, "Ne yazık ki ABD'liler yasa dışı ve tekrardan ibaret olan neticesiz tek taraflı politikalara saplanmış durumda. Bu anormal çabalar sonuç vermeyecek. ABD, en sonunda gerçeği görecek ve yenildiğini kabul edecek." ifadelerini kullandı. 

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ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyerek "İran'ın Amerikan ve müttefik güçlerine yönelik saldırısına karşılık bu ülkeye ilave yaptırımlar getiriyoruz." ifadesini kullanmış, özellikle İran'ın metal sanayisini ve söz konusu saldırıyla bağlantılı İranlı yetkilileri hedef aldıklarını vurgulamıştı.
İran'ın alüminyum, bakır, demir çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firmanın yanı sıra, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliye de yaptırım getirilmişti.
(AA/TUĞ/HA)
 

Son Güncelleme: 12.01.2020 11:58
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