banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94273
ALTIN
233.744
DOLAR
5.6236
STERLİN
7.3868
EURO
6.3184
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Zorlu Töre kalp krizi geçirdi!
ZORLU TÖRE KALP KRİZİ GEÇİRDİ!
“Hükümet uyumsuz!”
“HÜKÜMET UYUMSUZ!”
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner306

İran'a “İngiltere'ye siber saldırı“ suçlaması

 

İran'a “İngiltere'ye siber saldırı“ suçlaması

 

03 Nisan 2019 Çarşamba 08:56
İran'a “İngiltere'ye siber saldırı“ suçlaması

İran'a bağlı bilgisayar korsanlarının İngiltere alt yapısının önemli kurumlarına siber saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Sky News'de yer alan habere göre, ABD'li siber güvenlik uzmanları, geçen yıl 23 Aralık'ta İngiltere Postanesi ve bazı yerel ağlara yönelik eş zamanlı siber saldırıların izini sürdü.

Uzmanlar, saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiğini savundu. İranlı korsanların, Postane Müdürü Paula Vennells'in de aralarında olduğu binlerce personelin kişisel bilgilerini çaldığı sonucuna ulaşıldı.

İngiltere'nin siber güvenlik şirketlerinden Glasswall'un Başkan Yardımcısı Lewis Henderson, çalınan verilerin gelecekte daha kapsamlı bir siber saldırı başlatmak için kullanılabileceği uyarısında bulunarak, "Çalınan verilerle seçimleri etkilemek, hükümet üyelerini taklit etmek dahil bir çok şey yapılabilir." dedi.

İngiliz Times gazetesi, istihbarat değerlendirme raporuna dayandırdığı haberinde, 23 Haziran 2017'de İngiltere parlamentosunu hedef alan siber saldırının da İranlı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti. Saldırı sonucunda parlamento üyelerine ait "hassas" bilgilerin çalındığı belirtilmişti.

Microsoft Tehdit İstihbaratı Merkezi Müdürü John Lambert, İranlı bilgisayar korsanlarının başta Suudi Arabistan olmak üzere ABD, Almanya, İngiltere ve Hindistan'daki şirketlere yönelik siber saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

Siber güvenlik uzmanları ABD, Rusya ve Çin'de olduğu gibi İran devletinin de güçlü bir siber orduya sahip olduğunu ifade ediyor. İran'ın Yemen ve Suriye'deki iç savaşlardan dolayı siber faaliyetlerini daha çok Orta Doğu'da yoğunlaştırdığını belirten siber güvenlik uzmanı John Hultquist, İran'ın ciddi boyutlarda zarar verme kapasitesinin olduğunu ifade ediyor.

ABD ve İsrail tarafından İran'ın nükleer programına yönelik 2010'da düzenlenen siber saldırılar nedeniyle dijital güvenlik önlemlerini arttırmak zorunda kalan İran'ın günümüzde dünyadaki en büyük siber ordulardan birine sahip olduğu iddia ediliyor.

Son Güncelleme: 03.04.2019 12:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, Putin ile 3'üncü kez bir araya gelecek
Erdoğan, Putin ile 3'üncü kez bir araya gelecek
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pompeo'nun Selzedelere Yardım İddiasını Yalanladı
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pompeo'nun Selzedelere Yardım İddiasını Yalanladı
May'den Brexit'e Yeni Erteleme Açıklaması
May'den Brexit'e Yeni Erteleme Açıklaması
Venezuela’da Guaıdo’nun Dokunulmazlığı Kaldırıldı
Venezuela’da Guaıdo’nun Dokunulmazlığı Kaldırıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:  "ab, Uzun Vadeli İngiltere'deki Siyasi Krizin Rehini Olamaz"
Trump, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Görüştü
Trump, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Görüştü
Cezayir Cumhurbaşkanı Ülkede
Cezayir Cumhurbaşkanı Ülkede "vahim Sonuçları Önlemek" İçin İstifa Ettiğini Açıkladı
Ekvador Devlet Başkanı Moreno'dan Wıkıleaks'e Suçlama
Ekvador Devlet Başkanı Moreno'dan Wıkıleaks'e Suçlama
BM Genel Kurulunda, Türkiye'nin önderliğinde sunulan Yeni Zelanda kararına tam destek
BM Genel Kurulunda, Türkiye'nin önderliğinde sunulan Yeni Zelanda kararına tam destek
AB, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti
AB, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim