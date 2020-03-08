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Irak’ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Irak’ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

08 Mart 2020 Pazar 13:39
Irak’ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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Ülkenin güneyindeki Meysan Sağlık Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen bir hastanın, yakalandığı yeni tip koronavirüs dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.
Irak’ta böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.

ENDONEZYA'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 6'YA ÇIKTI
Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, tespit edilen yeni 2 vakayla Endonezya'da virüs bulaşanların sayısının 6'ya ulaştığını açıkladı.

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Yurianto, başkent Cakarta’da 55 yaşında bir kişi ve Japonya’da salgın nedeniyle karantinadaki gemiden tahliye edilen 36 yaşındaki bir kişide test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Yeni vakalarda öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi Kovid-19 belirtileri bulunmadığı bilgisini paylaşan Yurianto, söz konusu hastaların yoğun bakımda tutulduğunu aktardı.
 

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Son Güncelleme: 08.03.2020 16:55
Anahtar Kelimeler:
ırak Koronavirüs
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