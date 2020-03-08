Irak’ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Ülkenin güneyindeki Meysan Sağlık Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen bir hastanın, yakalandığı yeni tip koronavirüs dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.
Irak’ta böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.
ENDONEZYA'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 6'YA ÇIKTI
Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, tespit edilen yeni 2 vakayla Endonezya'da virüs bulaşanların sayısının 6'ya ulaştığını açıkladı.
Yeni vakalarda öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi Kovid-19 belirtileri bulunmadığı bilgisini paylaşan Yurianto, söz konusu hastaların yoğun bakımda tutulduğunu aktardı.