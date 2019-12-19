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Irak'ta Deaş Operasyonu: 8 Ölü

Salahaddin, 19 Aralık 19 : Irak\'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda 8 terörist öldürüldü. 

Irak'ta Deaş Operasyonu: 8 Ölü

Salahaddin, 19 Aralık 19 : Irak\'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda 8 terörist öldürüldü. 

19 Aralık 2019 Perşembe 14:32
Irak'ta Deaş Operasyonu: 8 Ölü

Salahaddin, 19 Aralık 19 : Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 terörist öldürüldü. 
Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin'in Karaçok bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının gizlendiğine ilişkin ihbar üzerine güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını söyledi.
Operasyonda şimdiye kadar 8 teröristin öldürüldüğünü aktaran Taki, güvenlik güçlerinin bölgede yarına kadar saha faaliyetlerini sürdüreceğini dile getirdi.
DEAŞ'IN KIRSAL BÖLGELERDEKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

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Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.
(AA/ÖZ/HA)
 

Son Güncelleme: 20.12.2019 09:28
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