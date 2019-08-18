Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı...

Ankara, 18 Ağustos 19 : Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
(AA/EMR/SEL)
Ankara, 18 Ağustos 19 : Irak\'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara, 18 Ağustos 19 : Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
(AA/EMR/SEL)