Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı...

Ankara, 18 Ağustos 19 : Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

(AA/EMR/SEL)