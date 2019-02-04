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Irak\'tan Trump\'a Yanıt: “ırak\'taki Varlığınız, Hükümetin Kararıyla Mümkün”

Bağdat, 4 Şubat 19 : Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump\'ın güçlerini Irak\'ta bırakacağı yönündeki açıklamasına karşılık bunun Irak hükümetinin kararıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Irak\'tan Trump\'a Yanıt: “ırak\'taki Varlığınız, Hükümetin Kararıyla Mümkün”

Bağdat, 4 Şubat 19 : Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump\'ın güçlerini Irak\'ta bırakacağı yönündeki açıklamasına karşılık bunun Irak hükümetinin kararıyla mümkün olabileceğini belirtti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:04
Irak\'tan Trump\'a Yanıt: “ırak\'taki Varlığınız, Hükümetin Kararıyla Mümkün”

Bağdat, 4 Şubat 19 : Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump\'ın güçlerini Irak\'ta bırakacağı yönündeki açıklamasına karşılık bunun Irak hükümetinin kararıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Salih, başkent Bağdat\'ta düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, Trump\'ın açıklamalarına ilişkin, "ABD\'nin Irak\'taki varlığı, terörle mücadelede iş birliği amacıyla hükümetin kararı ve talebi üzerine olmuştu, yine böyle olacak." dedi.

Trump\'ın ABD askerlerinin "İran\'ı gözetlemek" amacıyla Irak\'ta kalması için resmi talepte bulunmadığını söyleyen Salih, ABD ile Irak arasındaki tek seçeceğin, bazı konularda ayrışmak değil iş birliği olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dün Amerikan CBS televizyonunda yaptığı açıklamalarda, ABD\'nin Irak\'taki Aynü\'lEsed Üssü\'ne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirterek, "Irak\'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran\'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." demişti.

Irak\'ta Şii lider Mukteda es-Sadr\'a bağlı Sairun Koalisyonu üyesi ve Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi de dün yaptığı açıklamada, "ABD güçlerinin Irak\'tan çıkarılması için meclisten yasa çıkaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD\'NİN IRAK\'TAKİ ASKERİ VARLIĞI

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak\'ta, yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011\'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra eski Başkan Barack Obama\'nın talimatı üzerine tüm askerini Irak\'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ\'ın, 10 Haziran 2014\'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki\'nin çağrısı üzerine Washington yönetimi yeniden askerlerini Irak\'a göndermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak\'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor.

(AA/AK/FEZ)

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