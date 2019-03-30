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Irak\'taki Feribot Faciasında İşletme Sahipleri Yakalandı

İstanbul, 30 Mart 19 : Irak\'ın Musul kentinde 103 kişinin hayatını kaybettiği feribotun işletme sahibi iki kişi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde (IKBY) yakalandı.

Irak\'taki Feribot Faciasında İşletme Sahipleri Yakalandı

İstanbul, 30 Mart 19 : Irak\'ın Musul kentinde 103 kişinin hayatını kaybettiği feribotun işletme sahibi iki kişi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde (IKBY) yakalandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:22
Irak\'taki Feribot Faciasında İşletme Sahipleri Yakalandı

İstanbul, 30 Mart 19 : Irak'ın Musul kentinde 103 kişinin hayatını kaybettiği feribotun işletme sahibi iki kişi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yakalandı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Mart'ta kaza sonucu batan feribotun işletme sahibi iki kişinin, IKBY'nin Erbil kentinde gözaltına alındığını ifade etti.

Resul, yakalanan iki kişinin olaydan sonra Musul'dan Erbil'e kaçıp burada gizlenmeye çalıştıklarını belirtti.

Feribot faciasından hemen sonra güvenlik güçleri, işletme müdürünün de aralarında bulunduğu 10 kişiyi yakalamıştı.

"80'DEN FAZLA KİŞİ HALEN KAYIP" İDDİASI

Dicle Nehri üzerindeki feribotun batarken içinde kaç kişinin olduğuna dair Irak makamları tarafından herhangi bir resmi bilgi paylaşılmazken, şu ana kadar boğulan 103 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı.

Yerel medyada çıkan haberlerde 80 kişinin halen kayıp olduğu iddia ediliyor.

Kayıpların bulunması için arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere dün Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 20 kişilik birinci derece dalgıç ekibi Erbil'e ulaşmıştı.

Musul'daki Dicle Nehri üzerinde 21 Mart'ta bir feribotun batması sonucu 103 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda kaybolanların bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

(AA/RU/HA)

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