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Irak\'ta Son Bir Ayda 40 Bin Dönüm Tarım Arazisi Kül Oldu

Bağdat, 9 Haziran 19 : Irak\'ta son bir ayda çiftçilerin tek geçim kaynağı olan yaklaşık 40 bin dönümlük tarım arazisi ateşe verildi.  

Irak\'ta Son Bir Ayda 40 Bin Dönüm Tarım Arazisi Kül Oldu

Bağdat, 9 Haziran 19 : Irak\'ta son bir ayda çiftçilerin tek geçim kaynağı olan yaklaşık 40 bin dönümlük tarım arazisi ateşe verildi.  

09 Haziran 2019 Pazar 10:58
Irak\'ta Son Bir Ayda 40 Bin Dönüm Tarım Arazisi Kül Oldu

Bağdat, 9 Haziran 19 : Irak'ta son bir ayda çiftçilerin tek geçim kaynağı olan yaklaşık 40 bin dönümlük tarım arazisi ateşe verildi.  
Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yayımlanan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki vilayetlerde buğday ve arpa ekilen tarım arazilerinde 8 Mayıs'tan bu yana 272 kez yangın çıktığı ifade edildi. 
Tarım arazilerinin terör örgütü DEAŞ tarafından kundaklandığı şüphesi üzerinde durulan açıklamada, yangınların yüksek gerilim hatlarından da kaynaklandığı bildirildi. 
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin, Musul ve Kerkük vilayetlerinde son bir ayda çıkan yangınlarda 40 bin dönüm tarım arazisinin kül olduğu, 992 bin dönümün ise yanmaktan kurtarıldığı belirtildi. 
Irak'ta geçen kış ve bahar aylarında önceki yıllara oranla yüksek yağışlar kaydedilmiş, bölgedeki barajlar taşma seviyesine ulaşmıştı. Bu yağışlar, ciddi kuraklıklarla mücadele eden çiftçiler için büyük bir ümit kaynağı olmuştu. 

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Kerkük Valisi Rakan Said, daha önce yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın, kendisine boyun eğmeyen bölge halkını, sahip oldukları en önemli gelir kaynağı olan tarım arazilerini yakarak cezalandırmaya çalıştığı konusunda uyarmıştı. 
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı. 
DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt Salahaddin, Musul ve Kerkük'teki kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.
(AA/RÇ/FEZ)
 

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