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Irak\'ta Şii Lider Sadr\'dan Abd\'ye Karşı Gösteri Sonrası Mesaj:

 

Irak\'ta Şii Lider Sadr\'dan Abd\'ye Karşı Gösteri Sonrası Mesaj:

 

24 Ocak 2020 Cuma 15:54
Irak\'ta Şii Lider Sadr\'dan Abd\'ye Karşı Gösteri Sonrası Mesaj:

 "TÜM YABANCI GÜÇLER ÜLKE TOPRAKLARINDAN ÇEKİLMELİ. EN SON YABANCI ASKER ÜLKEDEN ÇIKANA KADAR DİRENİŞİ GEÇİCİ OLARAK DURDURUYORUZ"

Bağdat, 24 Ocak 20 : Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'ye karşı direnişi bir süreliğine durdurduğunu açıkladı ve yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesini istedi.

Sadr'ın Askeri Danışmanı Kadım İsavi, başkent Bağdat'ta ABD'nin Irak'taki askeri varlığına karşı düzenlenen gösteride Şii liderin mesajını okudu.

Mesajında Sadr, "Tüm yabancı güçler ülke topraklarından çekilmeli. En son yabancı asker ülkeden çıkana kadar direnişi geçici olarak durduruyoruz." ifadesiyle ABD'ye karşı direnişi askıya aldığını duyurdu.

Şii milis gücü HaşdiŞabi'nin yapısına da değinen Sadr, mesajında şunları kaydetti:

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"HaşdiŞabi Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile birleştirilsin. Bu yapılmazsa güvenlik mekanizmasının parçası olan HaşdiŞabi, Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın (Başbakan) tüm kararlarına uymak zorundadır."

Yabancı ülkelerin siyasi ve ekonomik alanda Irak'ın iç işlerine karışmamasını isteyen Sadr, hükümete komşu ülkelerle egemenliğine saygı duyma anlaşması imzalaması çağrısında bulundu.

Mukteda es-Sadr, hükümetin ülkede bulunan yabancı misyon temsilciliklerini korumasını ve buralara saldıranları cezalandırmasını istedi.

Hükümetten söz konusu tavsiyelerini dikkate almasını isteyen Şii lider, bunların uygulanması için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ya da İslam İşbirliği Teşkilatının da devreye girmesinde sakınca görülmeyeceğini ifade etti.

Bağdat'ta bugün Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için geniş çaplı gösteri düzenlenmişti. Gösteriye HaşdiŞabi taraftarları da katılmıştı.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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