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Irak\'ta Sadr\'dan, Yeni Kabinenin Meclisten Geçmemesi Halinde Gösteri Uyarısı

İstanbul, 22 Şubat 20 (.): Irak\'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümeti kurmakla görevli Muhammed Tevfik Allavi\'nin kurduğu yeni kabinenin meclisten geçmemesi halinde başkent Bağdat\'taki Yeşil Bölge etrafında gösteriler düzenleyeceklerini belirtti. 

Irak\'ta Sadr\'dan, Yeni Kabinenin Meclisten Geçmemesi Halinde Gösteri Uyarısı

İstanbul, 22 Şubat 20 (.): Irak\'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümeti kurmakla görevli Muhammed Tevfik Allavi\'nin kurduğu yeni kabinenin meclisten geçmemesi halinde başkent Bağdat\'taki Yeşil Bölge etrafında gösteriler düzenleyeceklerini belirtti. 

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:01
Irak\'ta Sadr\'dan, Yeni Kabinenin Meclisten Geçmemesi Halinde Gösteri Uyarısı
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İstanbul, 22 Şubat 20 (.): Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümeti kurmakla görevli Muhammed Tevfik Allavi'nin kurduğu yeni kabinenin meclisten geçmemesi halinde başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge etrafında gösteriler düzenleyeceklerini belirtti. 

Sadr, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mazlum Irak halkının bir ferdi olarak herhangi bir siyasi parti kotasının bulunmadığı yeni kabinenin meclisten geçmesi için düzenlenecek olağanüstü oturumu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. 

Meclis güvenoyunu alması öngörülen kabinenin ilk görevinin ülkeyi şeffaf erken seçimlere hazırlamak olduğunun altını çizen Sadr, aynı zamanda bir diğer görevinin de yolsuzluk yapanlar ve masum göstericileri öldürenlerden hesap sormak olduğunu kaydetti. 

Allavi kabinesinin gelecek hafta içinde yapılması planlanan oturumda güvenoyu almaması veya oturumun hiç düzenlenmemesi olasılığına ilişkin Sadr, Bağdat'taki Yeşil Bölge etrafında milyonluk gösteriler düzenleyecekleri uyarısında bulundu. 

IRAK'TA YENİ HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI 

Ekim 2019'dan bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ta, göstericilerin talebi ve artan baskılar nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım 2019'da istifa etmişti.

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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Abdulmehdi'nin istifasından iki ay sonra, 1 Şubat 2020'de bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Allavi'ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Allavi'ye Sadr'ın yanı sıra Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri'nin de destek verdiği biliniyor. 

Irak Meclisinde Sadr'ın liderliğindeki Sairun Koasliyonunun 54, Fetih Koalisyonunun da 47 milletvekili bulunuyor. 

Sünni ve Kürtler ise kabinedeki bakanların bağımsızlardan seçilmesine karşı olmadıklarını ancak bunun kendileriyle istişare edilmesi gerektiğini belirterek kabineye itiraz ediyor. 

Allavi, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kabinesini siyasi partilerden uzak, bağımsız kişilerden oluşturacağını belirterek Meclisi 24 Şubat Pazartesi güvenoyu için olağanüstü oturuma çağırmıştı.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de bugün yaptığı açıklamada, kabinedeki bakanların isimlerinin kendisine ulaşmaması halinde herhangi bir oturum düzenlenmesinin mümkün olmadığını bildirmişti.

(AA/RU/GÜL)
 

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