Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103443
ALTIN
225.600
DOLAR
5.4548
STERLİN
7.1497
EURO
6.1286
Trafik iki can daha aldı
Son Dakika
TRAFİK İKİ CAN DAHA ALDI
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Kadına şiddetten yakalandı
KADINA ŞİDDETTEN YAKALANDI
Yeniboğaziçi’nde ev yangını
YENİBOĞAZİÇİ’NDE EV YANGINI
banner282
Flaş Haber
Trafik iki can daha aldı
Kapat

Irak\'ta Haşdi Şabi Türkmen Gücüne Saldırı: 6 Ölü, 31 Yaralı

MUSUL\'DAKİ HAŞDİ ŞABİ TÜRKMEN GÜCÜNE YÖNELİK SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLDÜ 31 KİŞİ DE YARALANDI

Irak\'ta Haşdi Şabi Türkmen Gücüne Saldırı: 6 Ölü, 31 Yaralı

MUSUL\'DAKİ HAŞDİ ŞABİ TÜRKMEN GÜCÜNE YÖNELİK SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLDÜ 31 KİŞİ DE YARALANDI

07 Mart 2019 Perşembe 12:37
Irak\'ta Haşdi Şabi Türkmen Gücüne Saldırı: 6 Ölü, 31 Yaralı

MUSUL'DAKİ HAŞDİ ŞABİ TÜRKMEN GÜCÜNE YÖNELİK SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLDÜ 31 KİŞİ DE YARALANDI

Musul, 7 Mart 19 : Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi yakınında, terör örgütü DEAŞ tarafından Türkmen gücü Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. 

Salahaddin İlçe Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın, Haşdi Şabi Tuzhurmatu gücüne saldırı düzenlediğini söyledi.

Haşdi Şabi Tuzhurmatu Türkmen gücü mensuplarının Musul'daki bazı idari işlemlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda saldırıya maruz kaldıklarını aktaran Hüseyni, Mahmur ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 31 kişinin yaralandığını aktardı. 

Yaralıların bir kısımının Mahmur ilçesindeki hastanelere kaldırıldığını belirten Hüseyni, saldırının ardından Irak güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK BOŞLUĞU 

Saldırının gerçekleştiği bölgede güvenlik boşluğu olduğuna dikkati çeken Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, özellikle sınır dışından gelen terörist grupların barındığı ve hüükmetin müdahale etmediği bu bölgede operasyon başlatılması gerektiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin bulunmadığı söz konusu bölgenin ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Salihi, askeri operasyon yapılmadığı takdirde Kerkük ve Musul kentlerinin güvenliğini etkileyecek olayların meydana gelebileceğine dikkati çekti. 

TÜRKİYE'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ YILDIZ'DAN KINAMA 

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Korkaklar bu gece de işbaşındaydı. Mahmur yakınlarında kurulan korkak pusunun sonucunda şehit olan Türkmen Haşdi mensuplarına Allah'tan rahmet, çok sayıdaki yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, cesurların kötülüğe karşı verdiği mücadelede Irak'ın yanındadır." ifadelerini kullandı. 

(AA/ÖZ/ÖK)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır-ingiltere Ortak Askeri Tatbikatı Başladı
Mısır-ingiltere Ortak Askeri Tatbikatı Başladı
Lübnan'dan
Lübnan'dan "israil Gazını Avrupa'ya Taşıma Projesi" Uyarısı
Endonezya'daki merapi yanardağında Hareketlilik
Endonezya'daki merapi yanardağında Hareketlilik
Ab Kurumları Arasında
Ab Kurumları Arasında "kara Liste" Çatlağı
Kahire'nin Batısında 7 Militan Öldürüldü
Kahire'nin Batısında 7 Militan Öldürüldü
Somali'de Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 10 Yaralı
Somali'de Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 10 Yaralı
Pakistan terörle mücadele 182 cami ve medreseye el koydu
Pakistan terörle mücadele 182 cami ve medreseye el koydu
Kuzey Kore'de 11 milyon kişi yetersiz besleniyor
Kuzey Kore'de 11 milyon kişi yetersiz besleniyor
Nijeryalı kızların dramı: Dünya Kupası için Rusya'ya gittiler fuhuş bataklığına saplandılar
Nijeryalı kızların dramı: Dünya Kupası için Rusya'ya gittiler fuhuş bataklığına saplandılar
Kardinal çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan tecilli hapis cezasına çarptırıldı
Kardinal çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan tecilli hapis cezasına çarptırıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim