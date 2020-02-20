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Irak\'ta Ekimden Bu Yana Süren Gösterilerde Ölenlerin Sayısı 566\'ya Yükseldi

İstanbul, 20 Şubat 20 : Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, aylardır devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 566\'ya yükseldiğini söyledi.

Irak\'ta Ekimden Bu Yana Süren Gösterilerde Ölenlerin Sayısı 566\'ya Yükseldi

İstanbul, 20 Şubat 20 : Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, aylardır devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 566\'ya yükseldiğini söyledi.

20 Şubat 2020 Perşembe 14:08
Irak\'ta Ekimden Bu Yana Süren Gösterilerde Ölenlerin Sayısı 566\'ya Yükseldi
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İstanbul, 20 Şubat 20 : Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, aylardır devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 566'ya yükseldiğini söyledi.
Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede işsizlik, yolsuzluk, temel altyapı eksikliği ve dış müdahaleler gibi gerekçelerle düzenlenen gösteriler sırasında son 2 haftada 1'i gazeteci, 9'u protestocu olmak üzere 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.
Böylece, 1 Ekim 2019'dan bu yana süren gösterilerde ölü sayısının 566'ya ulaştığını aktaran Beyatlı, 4 bini güvenlik görevlisi yaklaşık 24 bin kişinin de yaralandığını ifade etti.

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Kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırılan gösterici veya aktivist sayısının 79 olduğunu ve bunların sadece 22'sinin salıverildiğini dile getiren Beyatlı, gözaltına alınıp serbest bırakılan gösterici sayısının ise 2 bin 768 olduğunu ve halen 38 kişinin gözaltında bulunduğunu kaydetti.
Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Beyatlı, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısının 556 olduğunu bildirmişti. 
(AA/AK/ŞEB)
 

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