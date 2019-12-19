banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110869
ALTIN
281.946
DOLAR
5.9376
STERLİN
7.7528
EURO
6.5969
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Irak\'ta Deaş Operasyonu: 8 Ölü

Salahaddin, 19 Aralık 19 : Irak\'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda 8 terörist öldürüldü. 

Irak\'ta Deaş Operasyonu: 8 Ölü

Salahaddin, 19 Aralık 19 : Irak\'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda 8 terörist öldürüldü. 

19 Aralık 2019 Perşembe 14:32
Irak\'ta Deaş Operasyonu: 8 Ölü

Salahaddin, 19 Aralık 19 : Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 terörist öldürüldü. 
Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin'in Karaçok bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının gizlendiğine ilişkin ihbar üzerine güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını söyledi.
Operasyonda şimdiye kadar 8 teröristin öldürüldüğünü aktaran Taki, güvenlik güçlerinin bölgede yarına kadar saha faaliyetlerini sürdüreceğini dile getirdi.
DEAŞ'IN KIRSAL BÖLGELERDEKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

banner317
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.
(AA/ÖZ/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Kirliliği Depresyon Riskini Artırıyor
Hava Kirliliği Depresyon Riskini Artırıyor
Ab Mahkemesinden Uçakta Dökülen Kahve Kararı
Ab Mahkemesinden Uçakta Dökülen Kahve Kararı
50 Yaş Üstü Kadınlarda Kilo Vermek Meme Kanserine Yakalanma Riskini Azaltabilir
50 Yaş Üstü Kadınlarda Kilo Vermek Meme Kanserine Yakalanma Riskini Azaltabilir
8 Yaşındaki Youtuber Ryan’ın 2019'daki Geliri 26 Milyon Dolar Oldu
8 Yaşındaki Youtuber Ryan’ın 2019'daki Geliri 26 Milyon Dolar Oldu
Avrupa’dan Uygurlara Destek Kararı
Avrupa’dan Uygurlara Destek Kararı
Nikotin Bağımlılığı Küresel Çapta Azalıyor
Nikotin Bağımlılığı Küresel Çapta Azalıyor
Putin, Abd'nin Yaptırımlarına Cevap Vereceklerini Açıkladı
Putin, Abd'nin Yaptırımlarına Cevap Vereceklerini Açıkladı
Esed Rejimi Ve Rusya'nın İdlib'e Saldırıları Sürüyor: 3 Ölü
Esed Rejimi Ve Rusya'nın İdlib'e Saldırıları Sürüyor: 3 Ölü
Pakistan'da Müşerref hakkındaki idam cezasını protesto gösterisinde intihar saldırısı
Pakistan'da Müşerref hakkındaki idam cezasını protesto gösterisinde intihar saldırısı
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim