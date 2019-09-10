Irak’ta, Aşure Merasiminde İzdiham: 31 Ölü, 100 Yaralı

Bağdat, 10 Eylül 19 : Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı.
(AA/FG)
Bağdat, 10 Eylül 19 : Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
Bağdat, 10 Eylül 19 : Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı.
(AA/FG)