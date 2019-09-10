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Irak’ta, Aşure Merasiminde İzdiham: 31 Ölü, 100 Yaralı

Bağdat, 10 Eylül 19 : Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Irak’ta, Aşure Merasiminde İzdiham: 31 Ölü, 100 Yaralı

Bağdat, 10 Eylül 19 : Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

10 Eylül 2019 Salı 14:34
Irak’ta, Aşure Merasiminde İzdiham: 31 Ölü, 100 Yaralı

Bağdat, 10 Eylül 19 : Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

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Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela’daki Aşure Günü etkinliği kapsamında düzenlenen "Tuveriç Koşusu" sırasında izdiham yaşandığını belirtti.

Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı.

(AA/FG)

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