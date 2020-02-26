banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114476
ALTIN
325.658
DOLAR
6.1564
STERLİN
7.9593
EURO
6.7035
Erhan Arıklı
Erhan Arıklı
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
“Defalarca dayak yedim ama...”
“Defalarca dayak yedim ama...”
Flaş Haber
5 yıl hapse mahkûm edildi
Kapat

Irak, Koronavirüs Nedeniyle 6 Ülkeye Daha Vize Vermeme Kararı Aldı

İstanbul, 26 Şubat 20 : Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle İran\'dan sonra 6 ülkeye daha yeni bir duyuruya kadar vize vermeyeceğini duyurdu. 

Irak, Koronavirüs Nedeniyle 6 Ülkeye Daha Vize Vermeme Kararı Aldı

İstanbul, 26 Şubat 20 : Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle İran\'dan sonra 6 ülkeye daha yeni bir duyuruya kadar vize vermeyeceğini duyurdu. 

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:55
Irak, Koronavirüs Nedeniyle 6 Ülkeye Daha Vize Vermeme Kararı Aldı
banner337

İstanbul, 26 Şubat 20 : Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle İran'dan sonra 6 ülkeye daha yeni bir duyuruya kadar vize vermeyeceğini duyurdu. 
Irak Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın yanı sıra Çin, Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur vatandaşlarına vize verilmesinin askıya alındığı ifade edildi. 
Açıklamada söz konusu karardan diplomat ve resmi heyetlerin muaf tutulduğu ancak Irak'a girişleri sırasında Sağlık Bakanlığının aldığı önlemlere tabi olacakları belirtildi. 
IRAK'TA KORONAVİRÜS VAKASI 
Irak, yeni tip koronavirüs nedeniyle 20 Şubat'ta aldığı kararla İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını önce 3 gün süreyle kapatmış, ardından bu süreyi 15 güne çıkarmıştı.

banner317
Bağdat yönetimi, İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti. 
IKBY'de tüm okullarda eğitime 28 gün ara verilmişti.  
Irak'ın Necef kentinde, 24 Şubat'ta, İranlı bir öğrencide dün de Kerkük'te aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.
(AA/AK/ÖK)
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 2'ye Çıktı
Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 2'ye Çıktı
Hindistan'da Düğünden Dönen Otobüs Nehre Düştü: 25 Ölü
Hindistan'da Düğünden Dönen Otobüs Nehre Düştü: 25 Ölü
Koronavirüs Vakalarının Giderek Yayıldığı Körfez Ülkelerinde Tedbirler Artırıldı
Koronavirüs Vakalarının Giderek Yayıldığı Körfez Ülkelerinde Tedbirler Artırıldı
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
Hong Kong'da Daimi Oturum İzni Olanlara Finansal Yardım
Hong Kong'da Daimi Oturum İzni Olanlara Finansal Yardım
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Dünyada 1,5 Milyar Kişi İngilizce Konuşuyor
Dünyada 1,5 Milyar Kişi İngilizce Konuşuyor
Ab'ye İltica Başvuruları 2019'da Yüzde 13 Arttı
Ab'ye İltica Başvuruları 2019'da Yüzde 13 Arttı
Rusya'nın İdlib'e Saldırılarında 4 Sivil Öldü
Rusya'nın İdlib'e Saldırılarında 4 Sivil Öldü
Maldivler, Bm'deki Arakan Davasına Müdahil Oluyor
Maldivler, Bm'deki Arakan Davasına Müdahil Oluyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim