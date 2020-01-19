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Irak Cumhurbaşkanı Ve Abd Dışişleri Bakanı "deaş İle Mücadeleyi" Görüştü

İstanbul, 19 Ocak 20 : Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede dayanışmanın güçlendirilmesi konusunu görüştü.

Irak Cumhurbaşkanı Ve Abd Dışişleri Bakanı "deaş İle Mücadeleyi" Görüştü

İstanbul, 19 Ocak 20 : Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede dayanışmanın güçlendirilmesi konusunu görüştü.

19 Ocak 2020 Pazar 09:59
Irak Cumhurbaşkanı Ve Abd Dışişleri Bakanı

İstanbul, 19 Ocak 20 : Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede dayanışmanın güçlendirilmesi konusunu görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Salih, kendisini telefonla arayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşme yaptı. 

Güvenlik ve siyaset alanında bölgede yaşanan son gelişmeler ile Irak'ın egemenliğinin korunması ve bağımsız ulusal kararlarına saygı duyulması konularını ele alan ikili, dünyanın ve bölgenin istikrar ile güvenliği üzerinde tehdit oluşturan terör örgütü DEAŞ ile mücadele, örgütün yeniden yapılanmasının önüne geçmek için ortak dayanışma ve iş birliği meselelerini masaya yatırdı.

Öte yandan ABD'li Bakan Pompeo da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salih ile görüşmesinde, DEAŞ ile mücadelede uluslararası koalisyon güçlerinin önemli rolüne değindiğini aktardı. 

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta düzenlediği olağanüstü oturumda, ABD dahil ülkedeki tüm yabancı güçlerin askeri varlığının sonlandırılması kararı almıştı.

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 10 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, Meclisin aldığı kararın uygulanması çerçevesinde ABD'den bir heyetin Irak'a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturulmasını istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıklamıştı.

ABD VE İRAN'IN IRAK'TAKİ GERİLİMİ

ABD, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in konvoyuna hava saldırısı düzenleyerek iki komutanı öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıya karşılık 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki El-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ancak can kaybı olmadığını bildirmişti.

(AA/RÇ/GÜL)

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