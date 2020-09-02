banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
459.745
DOLAR
7.3668
STERLİN
9.8292
EURO
8.7149
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve üniversiteler açılabilir…
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve...
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur,...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Mesele devenin kendi meselesi
Mesele devenin kendi meselesi
banner364

Irak Başbakanı Kazımı, Macron\'la "nükleer Santral" Projesını Görüştü

İstanbul, 2 Eylül 20 (.): Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ülkesinin elektrik sıkıntısını ortadan kaldıracak nükleer santral projesini ele aldıklarını söyledi. 

02 Eylül 2020 Çarşamba 19:07
Irak Başbakanı Kazımı, Macron\'la
banner337
banner351

İstanbul, 2 Eylül 20 (.): Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ülkesinin elektrik sıkıntısını ortadan kaldıracak nükleer santral projesini ele aldıklarını söyledi. 

Kazımi, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Macron ile basına kapalı görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ikili ilişkilerin geliştirilmesini öngören birçok konuyu masaya yatırdıklarını söyleyen Kazımi, "İki ülkenin geliştireceği birçok alan mevcut. Fransa ile güvenlik ve askeri alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz." dedi. 

Fransa'nın terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan bölgelerdeki yeniden imarda önemli rol üstlenebileceğini savunan Kazımi, Macron ile ülkenin elektrik sıkıntısının giderilmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde bir nükleer tesis projesini görüştüklerini ifade etti.

Kazımi, Macron ile Irak'a yönelik dış müdahaleleri de ele aldıklarını belirterek, Irak'ın egemenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu aktardı. 

banner341
 MACRON'DAN BAĞDAT METROSU PROJESI 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Irak ve Fransa arasında 2019'da Paris'te imzalanan anlaşmaya değinerek, her iki tarafın da bu anlaşma temelinde güvenlik ve askeri alanlardaki iş birliğini güçlendirmek istediğini söyledi. 

Her şeyden önce ekonomik alanda Irak'a gerekli olan tüm destekleri sunmak istediklerini belirten Macron, şöyle devam etti:

"Irak'ta önemli olan projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Özellikle Bağdat Metrosu ve Başbakan ile konuştuğumuz enerji projesi başta geliyor. Fransa, sizin enerji temin etmeniz konusunda çok ciddidir." 

Macron, Irak'a eğitim, sağlık, bilim gibi konularda da destek vermek istediklerini sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüşecek.
(AA/ŞEB)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hındıstan, Aralarında Pubg’nın De Bulunduğu Çın Bağlantılı 118 Mobıl Uygulamayı Yasakladı
Hındıstan, Aralarında Pubg’nın De Bulunduğu Çın Bağlantılı 118 Mobıl Uygulamayı Yasakladı
Almanya’da Yapılan Kovıd-19 Testlerı, Mevcut Laboratuvar Kapasıtesını Zorlamaya Başladı
Almanya’da Yapılan Kovıd-19 Testlerı, Mevcut Laboratuvar Kapasıtesını Zorlamaya Başladı
Abd Büyükelçisi Garber: “rumlara Silah Ambargosunun Kaldırılması Kararı Türkiye'yi Hedeflemiyor”
Abd Büyükelçisi Garber: “rumlara Silah Ambargosunun Kaldırılması Kararı Türkiye'yi Hedeflemiyor”
Fransa'da 2015'teki Charlie Hebdo Ve Yahudi Marketine Saldırılarla İlgili Dava Başladı
Fransa'da 2015'teki Charlie Hebdo Ve Yahudi Marketine Saldırılarla İlgili Dava Başladı
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Venezuela'ya Gözaltındaki Citgo Yöneticilerinin Salıverilmesi Çağrısı
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Venezuela'ya Gözaltındaki Citgo Yöneticilerinin Salıverilmesi Çağrısı
Nana Tropikal Fırtınası Orta Amerika Kıyılarına Yaklaştı
Nana Tropikal Fırtınası Orta Amerika Kıyılarına Yaklaştı
Dünya Ralli Şampiyonası Yeniden Başlıyor
Dünya Ralli Şampiyonası Yeniden Başlıyor
Pakistan'da Aşırı Yağışlarda 15 Kişi Öldü
Pakistan'da Aşırı Yağışlarda 15 Kişi Öldü
Oxford'un Geliştirdiği Kovid-19 Aşı Adayının Abd'de Üçüncü Aşama Klinik Denemeleri Başladı
Oxford'un Geliştirdiği Kovid-19 Aşı Adayının Abd'de Üçüncü Aşama Klinik Denemeleri Başladı
Abd'deki Protestolar Nedeniyle Leon Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Abd'deki Protestolar Nedeniyle Leon Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim