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Irak, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılacağını ABD Büyükelçisi'ne iletti

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı iletti.

Irak, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılacağını ABD Büyükelçisi'ne iletti

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı iletti.

07 Ocak 2020 Salı 08:05
Irak, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılacağını ABD Büyükelçisi'ne iletti

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi, Büyükelçi Tueller'i başkent Bağdat'taki ofisinde kabul etti. Görüşmede, gündemdeki meseleler ve Irak hükümetinin tutumuna ilişkin konular ele alındı.

Başbakan Abdulmehdi, Irak Meclisi'nin kararına uygun olarak yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi ve ABD ile ilişkilerin sağlam bir temele oturması için ortak çalışmanın gerekliliğini ifade etti. 

Mevcut durumun ciddiyeti ve olası yansımalarına işaret eden Abdulmehdi, açık bir savaşa sürüklenilmesini engellemek için ülkesinin çok fazla çaba sarf ettiğini vurguladı. 

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Irak Başbakanı, ülkesinin ilişkilerinin; iş birliği, karşılıklı saygının yanı sıra güvenlik, istikrar ve ulusal egemenliği koruma esasına dayandığını kaydetti.

Irak Meclisi, dün ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti. 

ABD Başkanı Donald Trump ise Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." demişti.


 

Son Güncelleme: 07.01.2020 11:36
Anahtar Kelimeler:
Yabancı Güçlerin ıraktan çıkarılması
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