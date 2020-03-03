Irak ve Cezayir'de yeni tip koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Irak'ta 27'ye, Cezayir'de 5'e yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin çeşitli kentlerinde 6 kişide daha Kovid-19'a rastlandı. Son gelişmelerle ülkede salgına yakalananların sayısının 27'ye çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca salgına yakalananların, gerekli sağlık önlemlerinin alındığı aktarıldı.
Açıklamada, böylece ülkedeki vaka sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, El-Belide ilinde bir anne (53) ve kızında (24) olmak üzere iki kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirilmişti.
Açıklamada, 14-21 Şubat'ta Fransa'da yaşayan bir akrabalarının kendilerini ziyaret etmesi sonucu virüse yakalandıkları ifade edilen anne ile kızının karantina altında tutulduğu belirtilmişti.
Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası ise 26 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında tespit edilmişti