banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim sonrası anayasal süreç işliyor
İtirazlar değerlendiriliyor!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı yapılacak
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı
Gazete manşetleri 25 Ocak 2022 Salı
Gazete manşetleri
İskele seçmenini ‘satılık’ ilan ettiler!
İskele seçmenini ‘satılık’ ilan ettiler!
banner405

Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı

Irak güvenlik güçlerinin, Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlattığı duyuruldu.

25 Ocak 2022 Salı 08:44
Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'ın geçen hafta Diyala'da düzenlediği saldırı sonrası harekete geçti.

Ordu ile polis teşkilatından çeşitli birimlerin ve hava kuvvetlerinin de katılımıyla dün Diyala'nın Uzaym nahiyesinde teröristlere karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesi için yapılan ve Uzaym'ın çeşitli bölgelerinde bugün de devam eden operasyonun soğuk havaya rağmen süreceği ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, 21 Ocak'ta da Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde ordu güçlerine saldırı düzenlemiş, olayda 11 Irak askeri hayatını kaybetmişti.

banner341

DEAŞ'ın kırsal alanlardaki saldırıları sürüyor

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den Rusya'ya karşı ABD ile güçlü birlik mesajı
AB'den Rusya'ya karşı ABD ile güçlü birlik mesajı
Avrupa'da doğalgaz fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimiyle yeniden yükseldi
Avrupa'da doğalgaz fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimiyle yeniden yükseldi
Burkina Faso Cumhurbaşkanı istifa etti
Burkina Faso Cumhurbaşkanı istifa etti
BM, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı
BM, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı
Burkina Faso'da asker yönetime el koydu
Burkina Faso'da asker yönetime el koydu
Yunanistan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yunanistan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Akdeniz'de NATO tatbikatı: Neptune Strike 2022
Akdeniz'de NATO tatbikatı: Neptune Strike 2022
DSÖ 2022'de COVID-19'un acil durumunun bitmesini umuyor
DSÖ 2022'de COVID-19'un acil durumunun bitmesini umuyor
AB, İngiltere ile anlaşmadan umutlu
AB, İngiltere ile anlaşmadan umutlu
Eski basketbolcu kendisine kasten koronavirüs bulaştırdı
Eski basketbolcu kendisine kasten koronavirüs bulaştırdı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim