Irak'tan Lübnan'a petrol yardımı

Irak Petrol Bakanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Petrol Bakanı İhsan Abdülcebbar'ın başkanlığında bir heyetin Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Hassan Diyab tarafından kabul edildiği belirtildi.
Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.