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Irak'tan Lübnan'a petrol yardımı

Irak'ın Beyrut'taki liman patlamasının ardından Lübnan'a akaryakıt yardımı yapacağı açıklandı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 08:20
Irak'tan Lübnan'a petrol yardımı
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Irak Petrol Bakanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Petrol Bakanı İhsan Abdülcebbar'ın başkanlığında bir heyetin Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Hassan Diyab tarafından kabul edildiği belirtildi. 

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Açıklamada, heyetin Diyab'a ulaşan tıbbi yardımların yanı sıra akaryakıt yardımı yapılacağını Bağdat'tan petrol taşıyan tanker filolarının Beyrut'a yola çıktığını aktardığı kaydedildi. Akaryakıt taşıyan filoların Suriye sınırından geçeceği ifade edildi.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Petrol Yardımı
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