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ANİ ÖLÜM

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 200 kişi yaralandı

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti. Ölümlerden biri, Bağdat'ta gerçekleşti. Bağdat'ta işsizlik ve yolsuzluk nedeniyle düzenlenen gösterilerdeki çatışmalarda 200 kişi de yaralandı.

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 200 kişi yaralandı

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti. Ölümlerden biri, Bağdat'ta gerçekleşti. Bağdat'ta işsizlik ve yolsuzluk nedeniyle düzenlenen gösterilerdeki çatışmalarda 200 kişi de yaralandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 08:12
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 200 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, polis protestoculara gerçek mühimmat, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Uluslararası haber ajansları, Tahrir Meydanı'ndaki gösterilerin yaklaşık bin kişinin katılımıyla başladığını bildirdi. Reuters, protestolar sırasında, hükümet binaları ve yabancı elçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye uzanan köprüyü geçmeye çalışan gösterici sayısının 3 bin civarında olduğunu aktardı.

Irak İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının ortak açıklamasında çıkan olaylarda bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, 40'ı güvenlik görevlisi, 200 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Hükümetin açıklamasında, çıkan olaylar, protestocuların arasına karışan "bir grup isyancının işi" olarak tanımlanırken halka itidal çağrısı yapıldı. Hükümet, bölgedeki emniyet güçlerinin, barışçıl protestocuların güvenliğini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Reuters, Bağdat'taki ana gösterinin yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de protestolar düzenlendiğini bildirdi.

AFP, ülkenin güneyindeki çatışmalarda da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Dikar vilayetinin sağlık biriminin başında bulunan Abdulhuseyin el Caberi, "Bir protestocu öldü, iki protestocu da yaralandı. Birinin durumu ciddi. Olaylarda 25 de güvenlik görevlisi yaralandı" dedi.

Son Güncelleme: 02.10.2019 11:27
Anahtar Kelimeler:
ırak Hükümet Karşıtı Gösteriler
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