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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Samarra ilçesinin el-Celem köyüne terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Teröristler, Kerkük kentinde de tarım arazilerini ateşe verdi.

15 Mayıs 2020 Cuma 08:00
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü
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Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, DEAŞ'lı teröristlerin düzenledikleri silahlı saldırıda el-Celem köyü muhtarı ile iki kardeşinin öldüğünü söyledi.

Teröristlerin muhtarın evini ateşe verdiklerini belirten Taki, evin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Taki, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı bilgisini verdi.

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DEAŞ Kerkük’te de tarım arazilerini ateşe verdi

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Abdurrezzak, Kerkük’ün Dibis ilçesine bağlı Kuşkaya köyü yakınlarındaki tarım arazisinin DEAŞ mensuplarınca ateşe verildiğini söyledi.

Abdurrezzak, çiftçilere ait yaklaşık 10 dönümlük tarım arazisinde yangın çıktığını belirterek, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini dile getirdi. 

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Deaş Saldırı
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