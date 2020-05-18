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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:45
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
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Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali, Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının Çardaklı köyü yakınında devriye gezen Haşdi Şabi Türkmen gücüne yönelik yapıldığını belirten Ali, bir kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını ifade etti.

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DEAŞ'lı teröristlerce yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı bilgisini veren Ali, bölgede operasyon başlatıldığını dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ırak Deaş Saldırı
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