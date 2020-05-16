Irak'ta DEAŞ saldırıları: 3 ölü

Diyala Emniyet Müdürlüğü'nden Üsteğmen Şa'lan el-Kamili, Diyala kentindeki el-Azim nahiyesine bağlı el-Bumera köyünde Haşdi Şabi kuvvetlerinin güvenlik noktasına terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu çıkan çatışmada güvenlik görevlilerinden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Bağdat Emniyetinden bir başka kaynağın verdiği bilgiye göre, Bağdat'ın kuzeyinde DEAŞ tarafından kaçırılan 25 yaşlarında bir sivil teröristlerce öldürüldü.

Tarimiye kazasına bağlı kırsal alanda kaçırılan kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.