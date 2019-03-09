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Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı

Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı

09 Mart 2019 Cumartesi 09:43
Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı

Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda biri polis 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Musul İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mahmut el-Cubburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul kent merkezindeki bir lokanta önünde park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini söyledi.

Saldırıda biri polis 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bilgisini veren Cubburi, aracın kim ya da kimler tarafından park edildiğinin bilinmediğini ve bölgeye gelen güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını aktardı.

Anahtar Kelimeler:
ırak Bombalı Saldırı
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