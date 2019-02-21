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Irak'ta 5 Deaş'lı terörist öldürüldü

Irak'ta 5 Deaş'lı terörist öldürüldü

21 Şubat 2019 Perşembe 08:51
Irak'ta 5 Deaş'lı terörist öldürüldü

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinin merkezi Er-Ramadi kentinde aşiret güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a mensup 5 militanı öldürdüğü belirtildi.

Enbar polisinden Yüzbaşı Ahmed ed-Dileymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadise aşiretinden güçlerin, örgütün önceki günlerde kaçırdığı kişileri bulmak için Ramadi'nin 160 kilometre batısındaki Vadi Huran'a operasyon düzenlediğini söyledi.

Aşiret güçlerinin, örgüt militanlarıyla Vadi Huran'da girdiği çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü, 2 aşiret mensubunun da yaralandığını aktaran Dileymi, aşiret güçlerinin DEAŞ militanlarının elindeki bazı silah ve mühimmata da el koyduğunu kaydetti.

Öte yandan Irak İçişleri Bakanlığı, geçen pazartesi 12 sivili kaçıran örgüt militanlarının yakalanması için Enbar'daki tüm güçlerin seferber edildiğini duyurdu.

DEAŞ, geçen pazartesi 12 Iraklıyı kaçırmış, 6'sını Ramadi'nin 400 kilometre batısındaki Nuhayb ilçesine yakın bir bölgede öldürmüştü. 

Irak Savunma Bakanlığı salı günü, Suriye sınırından ülkeye DEAŞ militanlarının sızmasına engel olmak için sınır bölgesine takviye askeri güç gönderildiğini duyurmuştu. 

Yüz ölçümü bakımından Irak'ın en büyük vilayeti olan ve Ürdün ile Suriye arasında uzun sınıra sahip Enbar'da DEAŞ, uyuyan hücreler ve kırsal bölgelerde gizlenen mensupları aracılığıyla eylemler gerçekleştiriyor. 

Son Güncelleme: 21.02.2019 12:00
Anahtar Kelimeler:
Irak
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