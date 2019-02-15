Irak Suudi Arabistan ile sınır kapısını yeniden inşa ediyor

Irak yönetimi, Suudi Arabistan sınırı üzerindeki tek gümrük kapısı konumunda bulunan Arar Sınır Kapısı'nı genişletiyor.

Irak İmar ve İskan Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak ve Suudi Arabistan'ı birbirine bağlayan Arar bölgesinde 547 dönümlük arazi üzerindeki sınır kapısının yeniden inşasına başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Arar Sınır Kapısı'nın genişletilerek devletin tüm ilgili kurumları, pasaport, gümrük muhafaza, karantina bölgesi ve veterinerlik gibi hizmetlerin verileceği tam teşekkülü bir hale getirileceği kaydedildi.

Arar Sınır Kapısı, Irak ile Suudi Arabistan arasındaki 812 kilometrelik sınır hattı üzerinde tek geçiş kapısı konumunda bulunuyor.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinden sonra Riyad yönetimi Bağdat'la tüm diplomatik ilişkileri kesmiş, sınır kapısını da kapatmıştı.

Terör örgütü DEAŞ tehdidinin ortadan kaldırılmasından sonra Irak, komşu ülkelerle ortak çıkar prensibi üzerinde ilişkilerini geliştirmek istediğini duyurmuştu.

Bu kapsamda Bağdat ve Riyad arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için Ekim 2017'de Suudi Arabistan-Irak Koordinasyon Konseyi kurulmuştu.

Konsey, ekonominin güçlendirilmesine dayalı 16 noktada mutabakata varmış, hayata geçirilen mutabakatların en önemlisi kara sınır kapısının 27 yıl sonra ticari geçişlere açılması ve hava yollarının karşılıklı seferler başlatması olmuştu.